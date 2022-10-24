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Киноафиша Статьи Агата будет в ужасе: врач осудила Прилучного за народный метод лечения сына

Агата будет в ужасе: врач осудила Прилучного за народный метод лечения сына

24 октября 2022 14:30
Агата будет в ужасе: врач осудила Прилучного за народный метод лечения сына

Эксперты не оценили поведение артиста.

Павел Прилучный взбудоражил поклонников, рассказав, как заботится о своих детях. В своих социальных сетях он поделился видео, на котором в домашних условиях решил удалить молочный зуб своему сыну Тимофею. Специально для этого нитку артист привязал к зубу, а второй ее конец — к пластиковой пульке для игрушечного пистолета. После же наследник знаменитости под руководством самого Прилучного выстрелил в воздух.

Как оказалось, такой метод лечения может весьма негативно сказаться на здоровье Тимофея. По словам врача-стоматолога, которая прокомментировала видео, артист мог серьезно навредить зубам сына.

«Не надо так... В детстве нам всем удаляли зубы ниткой, было дело, а постоянные зубки могли после этого неправильно вылезти, потому что можно травмировать зачаток постоянного зуба», — признается эксперт.

Другие подписчики тоже осудили Прилучного. По их мнению, актер слишком жестоко обошелся с сыном, а все его воспитание построено на силе.

«Отец издевается над ребенком», — пишут пользователи Сети.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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