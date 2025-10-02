Афросамурай и пес женатый на японке: Квентин Тарантино снялся в безумной рекламе, но в России ее не показывали

Если вы думали, что Квентин Тарантино снимается только в собственных картинах и работах Роберта Родригеса — ошибаетесь. В 2009-м он внезапно всплыл не где-нибудь, а в японской рекламе SoftBank. Причём не просто в рекламе, а в одной из самых абсурдных кампаний нулевых — «White Family», где отец семейства был… белой собакой.

Реклама с Тарантино

Тарантино по сюжету был представлен как «дядюшка Тара» — очередной странный родственник. Впрочем, белый гайдзин в роли родственника было меньшим из шокирующих моментов этого банковского промо.

В «White Family» весь прикол строился на том, что семья выглядела как набор из несочетаемых деталей. Отец — строгий, но милый белый пёс по имени Отосан. Мать — самая обычная японская женщина, играющая роль «голоса разума».

Дочь — популярная поп-звезда, типичная гламурная девчонка, которая вообще не похожа на родителей. А сын — здоровенный чернокожий парень в кимоно, будто из аниме «Афросамурай». И вот в эту абсурдную семейку и втиснули Квентина Тарантино в роли дядюшки Тары — громогласного родственника, который довёл хаос до финальной стадии.

Жаль, что не показывали в России

Суть рекламируемого продукта — музыкальная игрушка-собачка, подключаемая к телефону. Но кого это волновало? Режиссёр не просто снялся ради гонорара — он куражился, играл в самурайский фарс и попал в японскую телевизионную мифологию.

И вот что иронично: этот ролик до сих пор живёт в памяти фанатов. Даже жаль, что такую рекламу не крутили по российскому ТВ, она бы точно стала очень популярна.

