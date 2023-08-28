Африкантову из «Дома-2» не узнать: пластические хирурги сделали новое лицо

Известный блогер Марина Африкантова пока не может прийти в себя после расставания с мужем. Роман Капаклы ушел от нее к любовнице, после чего звезда «Дома-2» принялась перекраивать свою внешность.

Сегодня Африкантову узнает не каждый. Она прошла ряд косметологических процедур и операций, которые превратили ее в другого человека. Марина изменила скулы, увеличила губы и разгладила кожу.

Однако результат нельзя назвать удачным. Теперь Африкантова с ее неестественной гладкой кожей и передутыми губами сливается с толпой жертв пластической хирургии. Однако, судя по фото, Марина вполне довольна своей новой внешностью.

Изменилось не только лицо блогера, но и ее фигура. Звезда «Дома-2» призналась, что из-за стресса она похудела на несколько килограммов. Много сил и ресурсов отнимала работа, на которой девушка не могла даже перекусить. Также оставили свой отпечаток переживания на почве расставания с Капаклы.