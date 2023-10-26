Африкантова из «Дома-2» вырвала себе все волосы: посмотрите, с кем сошелся ее бывший

Марина Африкантова пережила сразу два ножа в спину от некогда любимого мужа. Сначала он сошелся с «коллегой» по «Дому-2» Татьяной Мусульбес еще будучи в браке с Африкантовой, наплевав на чувства супруги и унизив ее на всю страну.

Затем разошелся с Мусульбес, еще раз продемонстрировав поклонникам, что бросил и предал любимую жену ради мимолетной интрижки. Теперь же Роман Капаклы снова потряс общественность резонансными новостями.

Экс-участник телестройки заявил, что сердце его снова занято и он опять в отношениях. И опять с Татьяной Мусульбес. В соцсетях Капаклы опубликовал видео, на котором готовит на кухне вместе с «бывшей», а в комментариях поведал, что та часто радует его домашней едой.

Иронично, но буквально пару недель назад Марина Африкантова довольно зло и колко шутила в адрес экс-мужа, комментируя его разрыв с Мусульбес. На вопрос, почему те расстались, Африкантова отвечала емко и унизительно: «Протрезвели». Что ж, видимо, «опьянели» опять.