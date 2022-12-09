«Африканскую» Рапунцель вывели на чистую воду: почему ее не возьмут в «Дисней»

Сегодня в американском кино очевидный тренд на темнокожих героинь. Это может многим не нравиться, но такова нынешняя реальность.

Недавно настоящий шквал самых разных эмоций вызвала «афроамериканская» Русалочка от Disney. Мировая общественность возмутились подобной «выходкой» киношников, обвинив студию чуть ли не в осквернении классической истории.

А недавно появилась еще одна темнокожая претендентка на роль известной сказочной героини. По Сети распространилось видео, на котором длинноволосая американка предстала в образе диснеевской Рапунцель. Она могла бы поддержать современную повестку и заключить контракт с киностудией, если бы не одно но.

Дело в том, что у представителей этой расы волосы не могут быть такими длинными. Девушка на видео предстала с роскошной шевелюрой, которая на самом деле является канекалоном — косой-муляжем. Этот нюанс отметили пользователи Сети и опровергли, что афроамериканка когда-либо перевоплотится в легендарную сказочную героиню.