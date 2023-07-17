Африканку после «Модного приговора» не узнать: 100 килограммов будто растворились

Героиня очередного выпуска шоу «Модный приговор» — яркая и темпераментная девушка. Мария — чистокровная африканка, но родилась и выросла в России. Девушке на момент участия в шоу было 32 года. Она очень яркий и позитивный человек: занималась танцами и пением, работала учительницей французского языка и воспитывала шестилетнюю дочку.

Марию привела на программу лучшая подруга, которая посчитала, 1ёчто та не умеет красиво одеваться. Сама героиня была бы не против красивой одежды, но из-за высокого роста и большого размера не могла найти себе ничего подходящего. По словам девушки, на рост 185 сантиметров трудно выбирать стильные вещи.

Но стилисты программы справились с этой задачей. Они не только подобрали Марии три стильных комплекта, но и сделали отличную прическу. Новые вещи отлично подошли для энергичной и яркой девушки: она превратилась из крупной дамы в статную и модную красотку без лишнего веса.