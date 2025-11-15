Меню
«Африканцы, азиаты, арабы, Дэймон. А греки будут?»: Нолан повторил роковую ошибку Netflix со своей «Одиссеей»

15 ноября 2025 14:44
Фильм точно не будет историчным, хотя и снят по книге Гомера.

Нолан снимает эпик про Одиссея, а на первых официальных кадрах — будто смотришь не на античную Грецию, а на кастинг очередного «Ведьмака» от Netflix.

Араб, азиат, серые пластиковые доспехи, скандинавские драккары — есть все, кроме того, за что мы любим творения Гомера. И если вы думали, что после «Гладиатора 2» Голливуд хотя бы на шаг приблизится к античности, то нет: «Одиссея» идет по пути новой исторической достоверности, в которой заменят всех.

Нолан наступил на грабли, брошенные Нетфликс

Первые фото со съёмок — и мы уже понимаем: историчность в фильме будет примерно на том же уровне, что и в сериале, где князя Ростова сыграл афроамериканец. В отряде Одиссея можно увидеть азиата, араба, ранее на кадрах со съемок мелькал темнокожий. Плюсом, не забываем про Зендею, хотя она и похожа на типичную киприотку.

В комментариях в Сети уже возмущаются: «Африканцы, азиаты, арабы, Дэймон. А греки будут? В кадре их преступно мало».

Броня из другой эпохи

Да, Мэтт Дэймон — отличный актёр, но одиссеевская броня у Гомера описана настолько детально, что перепутать её невозможно. У Нолана же — серый бещликий плащ, без намёка на кабаньи клыки, на которые Гомер делал акцент.

Микенские доспехи — реальность XI–XII века до н.э., с нормальной логикой защиты и снаряжения. Нолан мог бы взять их за основу и переработать под кино.

У массовки на кадрах шлемы с болтами, угрюмый пластик, только чёрных резиновых бронелифчиков не хватает. С кораблями та же история. Греческие триремы? Нет. Дадим-ка им скандинавские драккары. Потому что красиво и, возможно, они остались после других лент, а переплачивать студия не хочет.

И всё-таки…

Это Нолан. Фильм будет по-любому интересным, масштабным, технически восхитительным — IMAX-камеры нового поколения, локации, каст из Дэймона, Холланда и компании. Но историческая достоверность пусть и в полумифичекской истории? Ее в самом дорогом фильме мэтра не ждите.

«То, что еще не делали»: Нолан впервые раскрыл масштабы своей «Одиссеи» — на «Оппенгеймере» он только разгонялся.

Фото: Кадр из фильма «Одиссея» (2026)
Игорь Мустафин
