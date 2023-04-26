Афоня не мыслил жизни без этой женщины: обомлеете, увидев ее фото

Актеры, как принято думать, натуры ветреные и влюбчивые. Но среди них было и есть немало тех, кто всю жизнь любил одного человека. Среди них Леонид Куравлев, он же Афоня, он же Жорж Милославский, он же Хома Брут.

Актер встретил свою будущую жену Нину в 16 лет, ей же на тот момент исполнилось 13. Их знакомство состоялось на катке и привело к дружбе, а вот отношения начались уже в студенчестве. Через год после свадьбы в семье Куравлевых появилась дочь Екатерина. Спустя несколько лет родился второй ребенок, которого назвали Василием.

Леонид Вячеславович не раз признавался, что любил только одну Нину. Он никогда ей не изменял, ведь супруга была для него идеалом. При этом Нину Куравлеву нельзя назвать красавицей: она была самой обычной женщиной и не отличалась от своих сверстниц. Поклонницы артиста недоумевали: что он в ней нашел? Но любовь есть любовь.

Деятельность Нины Васильевны не была связана с творчеством. Она работала учителем английского языка и всегда оставалась в тени мужа. Куравлевой не стало в 2012 году. После смерти жены актер стал вести затворнический образ жизни и ушел из кино. Леонид Вячеславович пережил ее на десять лет. Артиста похоронили рядом с супругой, как и завещал Куравлев.