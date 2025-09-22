«Мучился и терпел»: неочевидная отсылка кочевала из одного фильма Данелии в другой — найдете в «Афоне», «Мимино» и «Кин-дза-дза!»

Есть одна деталь, которую большинство зрителей никогда не замечало. В титрах фильмов Георгия Данелии — «Кин-дза-дза!», «Афоня», «Мимино» и многих других — в разделе «В эпизодах» мелькает имя Р. Хобуа.

Но вот вам странность: этого человека в фильмах нет, и в кино он вообще никогда не снимался. А уж с главными актерами и подавно знаком никогда не был. Кто же он такой?

Строитель стал «экспертом»

История уходит в конец 1960-х. Тогда Данелия вместе с Резо Габриадзе жил в тбилисской гостинице и работал над сценарием к фильму «Не горюй!». В какой-то момент авторам захотелось услышать мнение «простого зрителя» — чтобы понять, как воспринимается их история.

Под руку попался случайный гость гостиницы — строитель из Зугдиди по имени Рене Хобуа. Он приехал в Тбилиси всего лишь за стройматериалами, но неожиданно для себя оказался главным судьей сценария.

«Гадасаревиа!»

Данелия и Габриадзе начали читать Хобуа разные версии текста. Тот внимательно слушал, кивал и периодически повторял одно и то же слово: «Гадасаревиа» (по-грузински «очень хорошо»). Заодно «эксперта» звали на все застолья, и так просмотры растянулись на несколько дней.

В итоге Рене сам пришел к авторам и попросил отпустить его домой — потому что он ничего толком не понимает по-русски, а заодно приехал вообще-то по работе.

Слушай, он столько с нами мучился и терпел. А мы ему даже спасибо не сказали. Давай напишем Рене в титрах, в эпизодах, — сказал как-то Габриадзе.

В знак признательности Данелия решил оставить «след» Хобуа в кино. С тех пор имя нового знакомого из Зугдиди регулярно появлялось в титрах культовых фильмов — как маленький талисман.

