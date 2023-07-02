Афоней должен был стать иностранец: Куравлев обошел его лишь в одном

Комедия про незатейливого сантехника Афоню уже давно стала культовой. Картина Георгия Данелии «выстрелила» благодаря обаятельному Леониду Куравлеву, исполнившему главную роль. Однако на стадии прослушивания у актера был сильный конкурент.

Изначально Данелия видел в главной роли Владимира Высоцкого, но бард отказался от участия. Тогда режиссер обратил внимание на польского артиста Даниэля Ольбрыхского. Георгию Николаевичу понравились его фотопробы и типаж. Однако Куравлев в итоге показался режиссеру более убедительным. Ключевую роль сыграла и обаятельная внешность артиста — героя с таким лицом трудно ненавидеть. А Данелия хотел, чтобы Афоня, при всех своих причудах, вызывал симпатию.

Сегодня трудно представить Ольбрыхского в этой роли. У польского актера куда более «острая», мужественная, холодная внешность, чем у Куравлева. Трудно представить простого, выпивающего советского сантехника с таким лицом, как у Даниэля. Время показало, что режиссер сделал правильный выбор.