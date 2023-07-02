Афоней должен был стать иностранец: Куравлев обошел его лишь в одном
Такой герой не снискал бы народную любовь.
Комедия про незатейливого сантехника Афоню уже давно стала культовой. Картина Георгия Данелии «выстрелила» благодаря обаятельному Леониду Куравлеву, исполнившему главную роль. Однако на стадии прослушивания у актера был сильный конкурент.
Изначально Данелия видел в главной роли Владимира Высоцкого, но бард отказался от участия. Тогда режиссер обратил внимание на польского артиста Даниэля Ольбрыхского. Георгию Николаевичу понравились его фотопробы и типаж. Однако Куравлев в итоге показался режиссеру более убедительным. Ключевую роль сыграла и обаятельная внешность артиста — героя с таким лицом трудно ненавидеть. А Данелия хотел, чтобы Афоня, при всех своих причудах, вызывал симпатию.
Сегодня трудно представить Ольбрыхского в этой роли. У польского актера куда более «острая», мужественная, холодная внешность, чем у Куравлева. Трудно представить простого, выпивающего советского сантехника с таким лицом, как у Даниэля. Время показало, что режиссер сделал правильный выбор.