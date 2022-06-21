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Адвокат проговорился: в деле сестры Градского наметился неожиданный поворот

21 июня 2022 11:45
Адвокат проговорился: в деле сестры Градского наметился неожиданный поворот

Наталья приготовила новые сенсации.

Споры о наследстве Натальи Градской могут привести к новому скандалу. В этом уверен адвокат Александр Добровинский, уже изучивший документы, которые предоставила ему женщина. По его словам, в бумагах он обнаружил немало интересной информации.

«Могут быть неожиданные повороты», — проговорился адвокат в беседе с изданием «Телепрограмма».

Дело связано с собственностью отца Натальи, который умер в начале нулевых. Как ранее заявляла женщина, Александр Градский просто присвоил имущество дяди. Наталья уверяет, что композитор вместе с нотариусом заставил умирающего мужчину подписать нужные документы в больничной палате.

Она не раз напоминала Градскому о его поступке и даже обиралась принять участие в ток-шоу на эту тему. Но выпуск был снят с эфира: Наталья считает, что этому поспособствовал артист. В личных беседах он советовал сестре не связываться с ним, ведь у него было много полезных знакомств. Вероятно, именно поэтому к спору о наследстве Наталья вернулась только после смерти Градского.

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Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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