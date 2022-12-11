Адский рецепт красоты: судьба первой платиновой блондинки заставит вздрогнуть

Образ платиновой блондинки прочно ассоциируется с легендарной Мэрилин Монро. Однако она стала отнюдь не первой, кто открыл этот культовый образ мировой общественности.

Его первооткрывательницей считается секс-символ немого американского кино Джин Харлоу. Именно она впервые появилась со стильной платиновой прической, повергшей публику в восторг, смешанный с шоком. Моментально образ Харлоу стал объектом культа и эталоном женской красоты. Только самой актрисе пришлось заплатить слишком высокую цену за этот успех.

Джин скончалась в 26 лет, и ее преждевременный уход многие связали с опасными парикмахерскими практиками. Дело в том, что добиться желаемой платины было не так-то просто. Для этого волосы Харлоу обесцвечивали с помощью «ядерного» коктейля: перекись водорода, отбеливатель с содержанием хлора и аммиак. Ядовитый состав наносился еженедельно, как только показывались естественные темные корни актрисы, ведь нужно было поддерживать успешный образ 24 на 7.

Харлоу скончалась из-за почечной недостаточности, а до этого актриса пролежала в больнице с сепсисом. Не исключено, что причиной слабого здоровья стала та злосчастная платина.