Адский характер: с представителями этих знаков Зодиака невозможно нормально общаться

В каждом человеке присутствует не только светлая, но и темная сторона. Она включает в себя самые худшие качества - мстительность, чрезмерную ревность, склонность к гневу и ярости. От природы людям дана способность обуздывать свою дикую сторону, однако некоторые предпочитают выпускать демонов на волю, не заботясь о том, что почувствуют при этом окружающие. Астрологи назвали пять знаков зодиака, которые обладают поистине адским характером и не скрывают этого.

Овен

Представители огненного знака не умеют держать в себе негативные эмоции или находить им “мирное” выражение, например, в творчестве. Обиженный и разъяренный Овен устроит окружающим такую сцену, что они не скоро ее забудут и сделают ценный вывод на будущее: увидев уроженца этого знака в гневе - беги со всех ног, иначе попадешь под горячую руку и мало уж точно не покажется.

Телец

Как правило, Телец терпелив. Мелкие неудобства он старательно игнорирует, но если они со временем превращаются в крупные, начинает подавать признаки недовольства. А уж когда кто-то наступит на его любимую мозоль, этот знак наконец взрывается и устраивает маленький апокалипсис.

Не злите Тельца - целее будете, поскольку в гневе он по-настоящему страшен.

Лев

Эго Льва - предмет многочисленных пересудов и сплетен. “Высокомерный”, “заносчивый”, “нос задирает”, - с такими комментариями огненный знак сталкивается довольно часто и они выводят его из себя. Услышав что-то нелестное в свой адрес, Лев выходит на тропу войны и карает обидчиков, не зная пощады. Кто не спрятался - он не виноват, сами напросились на хорошую взбучку.

Дева

На первый взгляд Дева - знак спокойный, уравновешенный, гармоничный. Однако, как известно, в тихом омуте черти водятся. Представители земной стихии терпеть не могут, когда кто-то вмешивается в их тщательно выстроенные планы.

Если из-за чьей-то прихоти день девы летит в тартарары, она непременно выскажет об этом все, что думает, не стесняясь в выражениях и не сдерживая эмоций.

Скорпион

Скорпион наделен поразительным самообладанием. Он будет стоять с покерфейсом, даже если окажется в клетке с разъяренным тигром. Единственное, что способно вывести этот водный знак на бурю эмоций - предательство близкого человека.