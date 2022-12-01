Адские муки и жуткая судьба: никогда не называйте ребенка этим именем

С давних времен считается, что к выбору имени для ребенка стоит обходить с особой ответственностью, ведь оно оказывает огромное влияние на его судьбу. Имена с негативной энергетикой способны принести своему обладателю немало проблем как в личной жизни, так и в карьере. А некоторые варианты могут навредить абсолютно во всех сферах, сделав носителя полным неудачником. Эксперты в области эзотерики назвали имена, которые лучше никогда не выбирать для новорожденного - они принесут ему сплошные несчастья.

Александра

Специалисты в сфере эзотерики не рекомендуют называть девочек именами, производными от мужских имен - например, Александра. Дело в том, что обладательницы таких имен невольно перенимают черты характера у представителей противоположного пола. Они убеждают себя, что им по плечу любые трудности, а потому взваливают на себя все семейные тяготы.

Пока домашние расслабляются, Александра работает в поте лица.

Однако природу не обманешь - рано или поздно Сашу ждет выгорание.

Вера

Имя Вера обладает невероятно мощной энергетикой. Его обладательницы - уверенные в себе, стойкие, закаленные женщины, однако они, как правило, глубоко несчастны в личной жизни. Вера буквально отталкивает от себя мужчин своим сильным характером. Как бы сильно она ни старалась, ей не удается смягчить себя, стать слабее и женственнее в глазах противоположного пола.

Свои переживания по этому поводу Вера никому не покажет, но в душе будет очень страдать.

Вадим

Мужчины по имени Вадим то и дело ввязываются в неприятности. С самого детства носители этого имени доставляют своим родителям множество хлопот с учебой, во взаимоотношениях со сверстниками. Вадим слишком часто чувствует себя отверженным, непонятым, одиноким, а потому становится легкой добычей для плохих компаний или пагубных привычек.

Пристрастившись к игромании или алкоголизму, обладатель этого имени не покончит с дурным пристрастием без посторонней помощи.

Юлиан

Обладатели имени Юлиан отличаются слишком хрупкой психикой. При этом они - настоящие перфекционисты, убежденные, что любое дело необходимо выполнять в совершенстве и быть лучшим во всем. Разумеется, рано или поздно Юлиан столкнется с провалом, который переживает крайне болезненно. Мужчины, которых нарекли этим именем, считает, что не имеет права на ошибку.