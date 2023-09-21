Адмиральская дочка: что известно о внебрачной наследнице, от которой отрекся Даль

Олег Даль был ярким талантом в советском кинематографе. Он мастерски воплощал на экране любые образы. Коллеги говорили, что актер жил на полную катушку — отражалось это и на его романтических отношениях.

Артист влюблялся безудержно и не мог совладать со своими чувствами. Под его напором сдавались признанные советские красавицы. Даль был женат официально трижды, но ходили многочисленные слухи и о его внебрачных связях. От этих интрижек на стороне рождались дети.

Так, биограф актера Александр Иванов разыскал данные о дочке звезды СССР, которая появилась на свет в 1970-е. Ее мать была из кинематографической среды. Вскоре после рождения девочки она удачно вышла замуж за адмирала из Кронштадта. Этот мужчина и воспитывал внебрачную наследницу Даля.

По словам Иванова, актер знал о существовании дочери и даже пытался поддерживать с ней общение. Но спустя некоторое время артист сознательно отрекся от девочки, а его бывшая пассия прервала все контакты. Кроме того, женщина принципиально отказалась от любого общения с журналистами и биографами. Ее дочь выросла, получила профессию и обзавелась собственной семьей. К публичности они не стремятся, как пишет «Экспресс газета».