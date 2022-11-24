Ад наяву: такие ужасы про институт благородных девиц вы точно не слышали

Смольный институт благородных девиц стал одним из самых культовых учебных заведений в истории России. С середины 18 века в его стенах готовили будущих светских красавиц, которые должны были покорять сердца первых мужчин страны. Многие девушки не скрывали, что мечтали бы учиться именно там, однако мало кто знал, как на самом деле складывалась жизнь его учениц.

Дело в том, что условия жизни в институте были далеко не самыми комфортными. Например, все воспитанницы питались весьма скудно и постоянно страдали от холода. Руководители заведения считали, что голод и холод полезны юным девушкам, поэтому те были ограничены во всем. Желание есть достигало такой силы, что многие регулярно питались мелом и бумагой, а в коридорах нередко устраивали драки за корочку хлеба.

Помимо этого, внимательно преподаватели относились к внешнему виду воспитанниц и к их поведению. Поэтому если кто-то из девушек позволял себе провиниться, то наказание было весьма жестоким и обязательно публичным. Например, ученицу могли заставить есть стоя или ходить с пришитым к рукаву чулком, если тот был неаккуратно заштопан.

Не забывали руководители учебного заведения и о главной цели обучения. Но так как мужчин в стенах практически не было, то девушек вынуждали влюбляться в своих однокурсниц. Среди обучающихся было принято мечтать о старших ученицах, поэтому им отправляли любовные послания, о них публично вздыхали в коридорах и старались всячески показывать свою привязанность. Все это делалось ради того, чтобы на настоящем светском балу мужчины сразу же поняли, что нравятся девушкам.

Таким образом руководители института планировали воспитывать эталонный светских дам. В итоге же выпускницы отличались слабым здоровьем, проблемами с психикой и не всегда могли произвести должное впечатление на понравившегося спутника.