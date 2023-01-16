Абьюзер и манипулятор: астрологи рассекретили самый ужасный знак Зодиака

В последние десятилетия в лексикон вошло множество новых слов - манипулятор, абьюзер, токсичный человек… У каждого из них, конечно же, есть свое собственное значение, но в целом они описывают личность, для которой во главе угла стоят собственные желания, потребности и цели. Такой человек руководствуются во всем личной выгодой, а чужие чувства его не заботят. Можно сколько угодно надеяться и верить, что однажды он изменится, но на самом деле рассчитывать тут не на что - он такой по своей природе. По мнению астрологов, свое влияние может оказывать и знак зодиака. Они рассказали, под каким созвездием рождаются самые токсичные люди на планете.

Водолей

По мнению астрологов, звание самого токсичного знака в гороскопе достается Водолею. Представители воздушной стихии производят на окружающих впечатление загадочных особ, которых простым смертным не понять и не разгадать - настолько они сложные и непохожие ни на кого. На самом деле, утверждают звезды, дело в том, что Водолей - типичный токс, который действительно имеет смутное представление о человеческих чувствах.

Что делают люди при знакомстве?

Правильно, рассказывают о себе и узнают что-то о собеседнике, чтобы найти точки соприкосновения. С Водолеем в таких ситуациях необходимо держать ухо востро - он вряд ли расскажет всю правду о себе, а вот у собеседника всю-всю подноготную выспросит. И не просто так, а для того, чтобы в дальнейшем понимать, на какие больные места наступать, чтобы добиться своего. Поэтому у этого знака репутация манипулятора.

Больше всего на свете Водолей хочет, чтобы окружающие плясали под его дудку.

Мол, если хотите дружить с таким распрекрасным мной - извольте день и ночь петь дифирамбы. А если кто-то посмеет усомниться в его исключительности - пусть пеняет на себя. Добрых дел и поступков этот знак не помнит, а вот любую досадную для него мелочь раздует до размеров слона и будет попрекать ею несчастную жертву до скончания веков.

Достается от Водолея всем - и родственникам, и коллегам, и второй половинке.

Не все могут выдержать непростой характер воздушного знака. Если кто-то из ближнего окружения захочет “выйти из игры” и зажить собственной жизнью, Водолей этого просто так не оставит. Обязательно расскажет всем вокруг о “предателе”, добавит парочку нелицеприятных фактов о нем - разумеется, вымышленных - в общем, будет мстить на полную катушку.