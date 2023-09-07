Абстрактный тест: какая главная черта вашей личности?

Человеческое подсознание - удивительная и пока еще не исследованная до конца вещь. Исследователи из разных уголков земного шара то и дело совершают какие-нибудь открытия, касающиеся этой сферы, но белых пятен меньше не становится. Может быть, человеку и не дано познать свое подсознание до конца, кто знает? А может быть, пройдет совсем немного времени, и ученые совершат настоящий прорыв. Пока же благодаря многочисленным экспериментам специалистам удалось установить, что, например, когда человек оказывается в незнакомом месте, то подсознательно старается придерживаться пути направо. Почему так происходит, никто не знает. Зато можно использовать эту информацию как лайфхак: чтобы не попасть в магазине в большую очередь, лучше держаться левой стороны. По статистике, туда направится гораздо меньше человек. А еще ученые заметили, что в магазинах одежды женщины неосознанно идут туда, где на полках царит легкий беспорядок - им кажется, что там наверняка есть что-то интересное. Подсознание может многое рассказать о человеке. Например, выдать главную черту его личности. Ответьте на вопросы нашего теста и узнайте, какое качество в вас доминирует.

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