Абстрактный тест: какая главная черта вашей личности?

Абстрактная живопись - это то, к чему точно нет равнодушных. Кто-то не считает ее искусством и гневно протестует против этого направления, кто-то же видит в ней глубинные смыслы и утверждает, что его понимание доступно только для избранных. Прежде чем отправляться на выставку работ художников-абстракционистов, необходимо запомнить: эти работы направлены в первую на то, чтобы вызвать у зрителя его собственные эмоции, натолкнуть на какие-либо размышления. “Чистое искусство”, - так называли приверженцы направления свою арт-манеру. Почему именно так? Да потому, что абстрактные картины в полной мере отражали идею художника, а не копировали предметы реального мира, как в реалистической живописи. Конечно, не каждый будет согласен с таким манифестом, но абстракционистам не привыкать к возражениям и критике, которые преследуют это течение со времен его возникновения. Кстати, первую в мире абстрактную картину написал русский художник Василий Кандинский в 1910 году - это была акварельная работа.

Взгляните на абстрактные картинки, а мы попробуем определить, какая черта вашей личности преобладает над остальными.