«Абсолютный шедевр»: любимый боевик Тарантино в России не «пиратил» только ленивый — зато в США его требовали зацензурить

Квентин Тарантино известен своей любовью к жанровому кино, и в первую очередь — к боевикам и боевым искусствам. Но мало кто помнит, что именно он однажды спас для американской аудитории фильм, который в России в нулевых смотрели все подряд на пиратских DVD, — «Герой» Чжана Имоу с Джетом Ли в главной роли.

«Абсолютный шедевр»

Когда в начале 2000-х «Герой» срывал кассу в Китае, в Голливуде не верили, что картина может зацепить зрителя. Слишком «китайское» кино, слишком медитативное и стилизованное — так рассуждали боссы Miramax.

Их идея была проста: обрезать фильм, ускорить ритм, убрать «лишнее». Но тут вмешался Тарантино. Он настоял, что лента должна выйти в Америке в том же виде, в каком он ее увидел, без абсурдной неуместной цензуры.

«Я думал, что “Герой” — абсолютный шедевр», — признавался режиссер.

Почему именно «Герой»

В фильме Чжан Имоу столкнулись философия, поэзия и зрелищные бои. Это история не только про схватки мастеров, но и про размышления о цене мира и личной жертвы. Для Тарантино такие фильмы — источник вдохновения.

Достаточно вспомнить «Убить Билла», где поединки превращаются в настоящую оперу насилия и красоты. «Герой» идеально вписывался в его представление о том, каким должно быть боевое кино: ярким, честным, стильным и, главное, цельным.

Даже сегодня, спустя два десятилетия, Тарантино по-прежнему считает «Героя» одним из любимых боевиков. И в этом нет позы. Для режиссера «простой восточный экшен» стал символом того, что даже чисто жанровое кино может быть высоким искусством.

