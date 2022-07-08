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Киноафиша Статьи «Абсолютный рекорд в России»: Рудковская разоткровенничалась о судах с бывшим мужем

«Абсолютный рекорд в России»: Рудковская разоткровенничалась о судах с бывшим мужем

8 июля 2022 13:15
«Абсолютный рекорд в России»: Рудковская разоткровенничалась о судах с бывшим мужем

Продюсер не стала скрывать правду.

Яна Рудковская прокомментировала бракоразводный процесс со своим бывшим избранником Виктором Батуриным. Знаменитость разоткровенничалась в личном Telegram-канале.

В 2008 году союз Рудковской и Батурина подошел к концу. Как оказалось, миллионер не захотел отдавать их общих наследников на воспитание своей бывшей избраннице, поэтому решил силой забрать их себе. При этом, как рассказывает продюсер, предприниматель активно осуждал ее в присутствии детей, чтобы испортить ей репутацию. Однако знаменитости удалось восстановить справедливость, но ради этого она неоднократно оказывалась в залах суда.

«221 суд — абсолютный рекорд в России, который до сих пор никто не побил. И все ради чего? Мести мне? И, как оказалось, в борьбе со мной пострадали все», — рассказывает Рудковская.

Продюсер уверена, что подобным путем не должна идти ни одна пара, настолько он оказывается травматичным и для супругов, и для детей. По словам предпринимательницы, бывшим влюбленным никогда не нужно поддаваться чувству мести, а наследники должны общаться и с матерью, и с отцом.

Фото: Legion-Media, East News
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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