Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Абсолютный праздник»: новый «Супермен» Ганна удался на славу, но далеко не все россияне смогут это понять

«Абсолютный праздник»: новый «Супермен» Ганна удался на славу, но далеко не все россияне смогут это понять

24 июня 2025 14:44
«Абсолютный праздник»: новый «Супермен» Ганна удался на славу, но далеко не все россияне смогут это понять

Виной всему, внезапно, санкции.

До премьеры нового «Супермена» остаётся меньше месяца, но DC Studios уже дал шанс первым зрителям заглянуть в будущее киновселенной. На спецпоказе в Маниле представили 30-минутный фрагмент фильма — и судя по реакции фанатов, Джеймс Ганн попал в десятку.

Уже с первых секунд в соцсетях — лавина восторга. Пользователи X называют увиденное «безумно красивым», признаются, что время пролетело незаметно, и советуют всем «смотреть вверх!»

«Абсолютный праздник»: новый «Супермен» Ганна удался на славу, но далеко не все россияне смогут это понять

Заметно, что визуальный стиль стал главным предметом обсуждения. Зрителей особенно впечатляет сцена полёта Супермена — настолько мощная, что буквально чувствуешь скорость.

«Это нужно видеть в IMAX. Без вопросов», — подчёркивает один из счастливчиков, что подразумевает — россияне не смогут насладиться картиной на все 100%.

Многие описывают просмотр как визуальный восторг, называя первые 30 минут «абсолютным праздником для глаз», а команда GeekCulture.co сравнивает фильм с «ожившими страницами комикса», отметив яркие цвета и «великолепно поставленные сцены».

Сюжетные детали зрители не раскрывают, но хвалят Дэвида Коренсвета в главной роли и в целом актёрский состав, который также присутствовал на мероприятии.

«Абсолютный праздник»: новый «Супермен» Ганна удался на славу, но далеко не все россияне смогут это понять

Отдельного внимания заслуживает то, насколько тепло зрители приняли эстетику фильма. После лет сдержанной цветовой палитры в старом DCEU фанаты с интересом ждали, каким получится «Супермен» у Ганна. И вот теперь становится ясно: ярко, дерзко, комиксно — именно так, как и нужно было.

Если оставшиеся полтора часа окажутся на уровне представленного отрывка, DC Studios ждёт мощный перезапуск. «Супермен» выходит в прокат 11 июля — и кажется, нас ждёт не просто очередной супергеройский фильм, а начало чего-то действительно большого.

Ранее мы писали: Не промо, а заявочка на киновселенную: первый трейлер нового «Супермена» переполнен крутыми пасхалками — объясняем каждую из них

Фото: Кадр из фильма «Супермен» (2025)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
1 комментарий
Самый мрачный эпизод нового «Супермена» изначально был ещё кровавее: Ганну не хватило духу показать все как есть — вырезали «жесть» Самый мрачный эпизод нового «Супермена» изначально был ещё кровавее: Ганну не хватило духу показать все как есть — вырезали «жесть» Читать дальше 23 июля 2025
Уже не герой, а оккупант? В новом «Супермене» переписали историю Кал-Эла — в «Человеке из стали» было совсем иначе Уже не герой, а оккупант? В новом «Супермене» переписали историю Кал-Эла — в «Человеке из стали» было совсем иначе Читать дальше 23 июля 2025
«Человек из стали» хуже почти во всем? Сравнили старого и нового Супермена «лоб в лоб» — насчитали минимум 7 важных различий «Человек из стали» хуже почти во всем? Сравнили старого и нового Супермена «лоб в лоб» — насчитали минимум 7 важных различий Читать дальше 21 июля 2025
«Проклятие наконец-то побеждено»: новая «Фантастическая четверка» установила уникальный рекорд Marvel — улучшила предыдущий почти вдвое «Проклятие наконец-то побеждено»: новая «Фантастическая четверка» установила уникальный рекорд Marvel — улучшила предыдущий почти вдвое Читать дальше 23 июля 2025
Позорные рейтинги худшего фильма в карьере Рэдклиффа никакое «Репаро!» не исправит: в «Поттере» за съемки в таком сгноили бы в Азкабане Позорные рейтинги худшего фильма в карьере Рэдклиффа никакое «Репаро!» не исправит: в «Поттере» за съемки в таком сгноили бы в Азкабане Читать дальше 23 июля 2025
«Разухабистый мусор»: Вуди Харрельсон снялся в одном из самых бредовых фильмов о России — с баяном, продажной милицией и тостом «за нефть!» «Разухабистый мусор»: Вуди Харрельсон снялся в одном из самых бредовых фильмов о России — с баяном, продажной милицией и тостом «за нефть!» Читать дальше 23 июля 2025
Новый Супермен рассказал, о какой роли до сих пор мечтает — она не из супергероики, но с фантастикой тоже связана Новый Супермен рассказал, о какой роли до сих пор мечтает — она не из супергероики, но с фантастикой тоже связана Читать дальше 22 июля 2025
«Marvel поднялась с колен»: новая «Фантастическая четверка» — лучший фильм MCU со времен «Финала», и говорить «спасибо» нужно не Паскалю «Marvel поднялась с колен»: новая «Фантастическая четверка» — лучший фильм MCU со времен «Финала», и говорить «спасибо» нужно не Паскалю Читать дальше 22 июля 2025
«Все шло неплохо, пока он не разделся до трусов»: в своем худшем фильме Робин Уильямс снялся лишь ради денег — у картины рейтинг 5/100 «Все шло неплохо, пока он не разделся до трусов»: в своем худшем фильме Робин Уильямс снялся лишь ради денег — у картины рейтинг 5/100 Читать дальше 21 июля 2025
«Я знал сюжет, но рыдал в три ручья»: нового «Истребителя демонов» уже нарекли «лучшим аниме в истории» — рейтинги пробивают потолок «Я знал сюжет, но рыдал в три ручья»: нового «Истребителя демонов» уже нарекли «лучшим аниме в истории» — рейтинги пробивают потолок Читать дальше 20 июля 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше