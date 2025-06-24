«Абсолютный праздник»: новый «Супермен» Ганна удался на славу, но далеко не все россияне смогут это понять

До премьеры нового «Супермена» остаётся меньше месяца, но DC Studios уже дал шанс первым зрителям заглянуть в будущее киновселенной. На спецпоказе в Маниле представили 30-минутный фрагмент фильма — и судя по реакции фанатов, Джеймс Ганн попал в десятку.

Уже с первых секунд в соцсетях — лавина восторга. Пользователи X называют увиденное «безумно красивым», признаются, что время пролетело незаметно, и советуют всем «смотреть вверх!»

Заметно, что визуальный стиль стал главным предметом обсуждения. Зрителей особенно впечатляет сцена полёта Супермена — настолько мощная, что буквально чувствуешь скорость.

«Это нужно видеть в IMAX. Без вопросов», — подчёркивает один из счастливчиков, что подразумевает — россияне не смогут насладиться картиной на все 100%.

Многие описывают просмотр как визуальный восторг, называя первые 30 минут «абсолютным праздником для глаз», а команда GeekCulture.co сравнивает фильм с «ожившими страницами комикса», отметив яркие цвета и «великолепно поставленные сцены».

Сюжетные детали зрители не раскрывают, но хвалят Дэвида Коренсвета в главной роли и в целом актёрский состав, который также присутствовал на мероприятии.

Отдельного внимания заслуживает то, насколько тепло зрители приняли эстетику фильма. После лет сдержанной цветовой палитры в старом DCEU фанаты с интересом ждали, каким получится «Супермен» у Ганна. И вот теперь становится ясно: ярко, дерзко, комиксно — именно так, как и нужно было.

Если оставшиеся полтора часа окажутся на уровне представленного отрывка, DC Studios ждёт мощный перезапуск. «Супермен» выходит в прокат 11 июля — и кажется, нас ждёт не просто очередной супергеройский фильм, а начало чего-то действительно большого.

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