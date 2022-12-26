Абсолютное предательство: какое обещание королеве нарушила Меган Маркл

После выхода документального сериала о жизни Меган и Гарри в Сети поднялось обсуждение их предательства. Внимательные пользователи вспомнили, как в 2020 году принималось тяжелое решение, что пара откажется от королевских полномочий и тем самым дистанцируется от дворца. Но еще до переезда Меган и Гарри удалось достигнуть договоренностей с королевой. Пара пообещала, что в своей дальнейшей деятельности продолжит отстаивание ценностей Елизаветы II. В ответ королева пожелала им счастливой и мирной новой жизни.

Но дальнейшее поведение Меган Маркл пошло в разрез с ее словами. Сначала герцогиня с мужем дали скандальное интервью Опре Уинфри, а на днях в Сети появилась их «документалка». В откровениях Маркл ссылается на то, что столкнулась с жестокостью, расизмом и моральным насилием при дворце. Таким образом, она решилась на абсолютное предательство памяти скончавшейся королевы и нарушила их соглашения. Более того, Меган и Гарри оказались не готовы к мирной жизни, ведь все два года они лишь ворошат прошлое, как заметили критики в Интернете.