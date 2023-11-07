«Абсолютно ровная»: известный режиссер сделал неоднозначное признание об Орбакайте

Кристина Орбакайте находится в центре внимания со школьных лет. В 11 лет дочь Примадонны снялась в главной роли в драме «Чучело», показав весь свой актерский талант. Сегодня на счету знаменитости несколько десятков картин. Режиссеры противоречиво отзываются о работе с популярной исполнительницей.

Ренат Давлетьяров приложил руку ко всем частям комедии «Любовь-морковь». По сюжету супруги Голубевы меняются телами, чтобы побыть в шкуре друг друга и наладить отношения. На экраны вышло уже четыре части семейной франшизы, в которой главные роли играют Кристина Орбакайте и Гоша Куценко.

Давлетьяров рассказал, что поначалу ему было тяжело найти общий язык с «закрытой» и «отстраненной» актрисой. Звездную наследницу продюсер и сценарист сравнил с айсбергом. «Она абсолютно ровная», — отметил постановщик в разговоре с изданием «Вокруг ТВ». По словам Рената Давлетьярова, Кристина Орбакайте никогда не устраивала сцен на съемках и работала профессионально.