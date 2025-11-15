Меню
Киноафиша Статьи «Абсолютно проклято», «Я еще в детстве обе части видел»: Sony готовит ответ «Чебурашке» - вот что известно про фильм «Лабубу»

15 ноября 2025 18:07
Лабубу

Странный зубатый зверек будет покорять кинотеатры.

Ещё год назад казалось, что Лабубу — это просто массовая истерика из TikTok: пушистые монстрики с заячьими ушами, зубастой улыбкой и энергетикой «если что — я кусаюсь». Потом ими завалили китайские моллы, российские маркетплейсы, а Pop Mart внезапно выстрелила так, что её глава Ван Нин оказался в топ-100 богатейших людей мира.

И единственное, чего этой истории действительно не хватало, — полноценной экранизации. Теперь и она будет.

Что известно про фильм «Лабубу»

Sony Pictures купила права и готовит первую часть потенциальной франшизы. The Hollywood Reporter сообщает: Sony получила права на бренд Лабубу и планирует снять полнометражный фильм.

Формат — пока абсолютная тайна, но мы ожидаем лайв-экшен формат в духе «Чебурашки». Хотя по итогу это может быть и анимация, и гибрид в духе «Алвин и бурундуки» или вообще игра актёров с CG-монстрами. Ни режиссёра, ни сценариста, ни продюсеров — ничего ещё нет. Sony комментировать сделку отказалась.

Сборы в миллиард

Но уже ясно одно: студия рассчитывает на гигантский вирусный эффект. Если первая часть «взлетит», бренд мгновенно превратят во франшизу с продолжениями и дополнительным контентом.

От китайского брелока к мировому феномену

Лабубу существуют с 2015 года — их придумал художник Лун Касин, а выпускает Pop Mart. Но настоящая слава пришла только в 2024-м, когда несколько американских артисток и k-pop-звёзд засветились с монстриками в соцсетях.

И — понеслось. За первую половину 2025 года прибыль Pop Mart выросла на 397 % год к году, выручка — на 204 %. На фоне взрывного роста основатель компании Ван Нин попал в список миллиардеров Bloomberg. В России же по мотивам Лабубу успели хотеть сделать и «нового Чебурашку», и линейку алкоголя — уровень хайпа говорит сам за себя.

«Абсолютно проклято», «Я еще в детстве обе части видел», — пишут российские пользователи Сети, вспоминая «Гремлинов», на которых ой как похожи новые монстрики.

Так что идея Sony выглядит максимально логичной: если мир уже повернулся к пушистому монстру, почему бы не устроить ему полноценный выход на большой экран?

«Сладко жить – ...!»: только те, кто посмотрел все серии «Маши и медведя» продолжат 5 цитат из мультфильма (тест).

Фото: Legion-media
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
