Абсолютно дурной тон: 5 вещей, которые нельзя дарить на Новый год

Подарки — одна из главных новогодний традиций. Во всем мире люди дарят своим близким памятные вещи, с нетерпением ждут и посвящают не один день подготовке всех сюрпризов. Однако далеко не всегда подарки оказываются удачными.

По словам дизайнера Маши Цигаль, нужно старательно подходить к выбору подарка, даже если речь идет не о близком родственнике. При этом есть вещи, которые никогда не должны оказаться под новогодней елкой. Например, как уверена эксперт, нельзя дарить деньги, ведь это показывает, насколько безразлично человек подошел к подготовке сюрприза.

«Каждый человек иногда мечтает, чтобы прилетел вдруг волшебник в голубом вертолете и подарил бы хотя бы пятьсот... нет, не эскимо, а евро. Но не в самую же волшебную ночь, правда?» — рассуждает Цигаль в материале портала Wday .

Помимо этого, дарить запрещено старые и бывшие в употреблении вещи, нижнее белье и плюшевые игрушки. Все эти дары выглядят весьма безвкусно и показывают, что вы совсем не старались при подготовке.

Также в списке находятся и домашние питомцы. Как считает Цигаль, это ставит вашего близкого в неловкое положение, ведь ему теперь придется заботиться о животном. И даже если вы знаете, что человек, например, давно мечтал о кошке, то перед покупкой все равно нужно уточнить все детали.