Абсолютно другой человек! Как спустя 30 лет выглядит Кудряшка Сью

Название ленты «Кудряшка Сью» вскоре после премьеры стало нарицательным ― именно так стали называть огромное множество шустрых кудрявых девочек по всему свету. Такого эффекта нельзя было бы достичь, если бы не блестящая игра 10-летней актрисы Элисон Портер. Однако сейчас мало кто знает, куда она пропала.

Оказывается, после триумфа «Кудряшки» девочка ушла из кинематографа в музыку. Она основала группу, затем выступала сольно, но ее песни так и не стали популярными. Годы шли, треков становилось все больше, а доходов от них не было. Тогда повзрослевшая актриса решила вернуться в кино, но ее новый типаж уже не подходил режиссерам. Из-за череды неудач она пристрастилась к запрещенным веществам и на протяжении многих лет губила карьеру и здоровье.

Отказаться от зависимости женщине помогла любовь: Портер вышла замуж, завязала с вредными привычками и родила детей. После тернистого пути актриса, наконец, обрела счастье в виде семьи. На одном из снимков в социальных сетях артистки можно увидеть ее искреннюю улыбку и собранные в хвост прямые волосы. Оказывается, что своих кудрей у актрисы никогда не было, а в фильме были завиты специально для роли.

Кроме того, есть вероятность, что музыкальный путь Элисон Портрер все-таки приведет ее к новой славе. В 2016 году она заняла первое место в американском шоу «Голос» и теперь снова пишет музыку.