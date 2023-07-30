Абсолютно безотказная: болтливая Винер выдала секрет Кабаевой

Ирина Винер воспитала не одно поколение олимпийских чемпионок по художественной гимнастике, но одна из них всегда стояла для тренера на первом месте. Хотя Ирина Александровна никак не выделяла любимицу, больше всего она любила работать с Алиной Кабаевой.

По мнению Винер, именно Кабаева обладает всеми качествами олимпийской чемпионки. Она не только была готова улыбаться в любой ситуации, но и всегда прислушивалась к словам тренера. Она была готова и слышать, и слушать Винер, что и приносило ей золотые медали одну за другой.

В интервью проекту ТАСС «Первые лица» женщина рассказала, что Алина всегда была абсолютно безотказной и исполнительной. Винер пошутила, что, попроси она Кабаеву прыгнуть с десятого этажа, то та подчинилась бы без промедления.

«Алина безгранично мне верила», — заявила Винер.

Благодаря этому гимнастке и удалось раскрыть свой потенциал в полной мере.