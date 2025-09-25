«Абсолютная пошлость. Просто стыдно»: этот фильм триумфатор «Оскара» Цискаридзе считает «мусорной историей»

Многие российские актеры и режиссеры с танцором солидарны. А вот зрители готовы поспорить.

Фильм Шона Бейкера «Анора», который собрал пять статуэток на «Оскаре», стал самой громкой пощёчиной здравому смыслу за последние годы. Картина, где российские актёры Юра Борисов и Марк Эйдельштейн должны были показать «новую искренность», оказалась, по словам Николая Цискаридзе, абсолютной пошлостью.

Что Цискаридзе говорит про драму о ночной бабочке

Цискаридзе в интервью Лауре Джугелии разнёс «Анору» в клочья, и в его словах чувствуется разочарование из-за потраченного времени.

«Абсолютная пошлость. Просто стыдно, что такая уважаемая кинопремия опустилась до такой чуши и за такую бездарность выдаёт номинации и тем более награды. Не понравилось всё».

Игру Юры Борисова, Майки Мэддисон и Марка Эйдельштейна артист балета сравнил с Хоффманом, Стрип, Брандо и Вивьен Ли здесь, подчеркнув, что происходящее в «Аноре» назвать игрой нельзя, только кривляниями.

Что в сюжете не понравилось Цискаридзе

Сюжет? Его можно пересказать за минуту: грязная драма с элементами якобы актуальности. Там нет настоящего конфликта, нет катарсиса, нет даже хоть какой-то режиссёрской изюминки.

Всё выглядит как учебный фильм второго курса, только снятый с западным бюджетом и российскими лицами. В итоге — хайп вокруг «русских актёров в Голливуде» и искусственный ореол «смелости».

«Это даже обсуждать стыдно. Мне очень обидно, потому что есть действительно много фильмов, которые… Политическая такая была ситуация, и делали вид, будто их не существует. А сейчас вот эту абсолютно мусорную историю сделали флагом».

Настоящие сильные картины прошлого года просто проигнорировали, потому что они не вписывались в повестку. А «Анора» — удобный продукт: скандальный, поверхностный и безопасный для обсуждений.

Зрители делятся на два лагеря: одни честно признают, что посмотрели «Анору» и не впечатлились, как Цискаридзе, другие расплываются в комплиментах. По мнению ректора Академия Русского балета имени Вагановой, картину нужно забыть как страшный сон и жить дальше.

