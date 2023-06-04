Абсолютная несовместимость: эта пара знаков Зодиака никогда не будет счастлива вместе

Отношения между этими знаками с самого начала обречены на провал.

Взаимный интерес друг к другу, физическое притяжение, совпадение ценностей и взглядов на жизнь - всего этого порой бывает недостаточно для того, чтобы составить крепкую пару. По мнению астрологов, даже идеальный поначалу роман может со временем превратиться в пытку для обоих, если отсутствует совместимость на уровне гороскопа. Эксперты в области астрологии предостерегают представителей двух знаков зодиака - они никогда не уживутся вместе, отношения рано или поздно дадут трещину.

Стрелец и Рыбы

Эти два знака принадлежат к противоположным стихиям огня и воды. Они тянутся друг к другу, завороженные непохожестью, но насколько крепким будет такой союз? По словам астрологов, Стрельцу и Рыбам вообще лучше обходить друг друга стороной, чтобы не пожалеть о знакомстве.

Огненный знак привлекает робких и стеснительных Рыб своей харизмой и открытостью.

Как не откликнуться на его страстный призыв? Представители водной стихии покажутся Стрельцу загадочными, а он большой охотник до разгадывания чужих секретов и узнавания тайн.

Между двумя этими знаками возможен бурный роман, но как только порыв чувств уйдет в прошлое, они посмотрят друг на друга более беспристрастным взглядом и испытают разочарование. Если бы не розовые очки, все было бы очевидно с самого начала, но сердцу не прикажешь, так ведь?

У Рыб возникнет много претензий к свободолюбивому Стрельцу.

Огненный знак обожает жить на широкую ногу, в то время как водному не слишком-то по душе идея тратить деньги налево и направо. Слишком безответственный, безалаберный, инфантильный - вот что думают Рыбы.

Стрелец тоже не останется в стороне и начнет упрекать Рыб в чрезмерном увлечении тонкими материями. Мол, витают себе в облаках, на грешную землю смотреть на хотят, а пригодилось бы. Может быть, в доме был бы порядок и нормальная еда, - и все в таком же духе.

Очень скоро пара, в которой партнеры принадлежат к этим двум знакам, поймут, что их встреча была роковой ошибкой.

Хорошо, если к такому выводу они придут до того, как начнут ссориться по малейшим пустякам и обмениваться взаимными претензиями. Но, скорее всего, осознание придет позже.

Сблизиться эмоционально у представителей огненного и водного знака не получится - слишком уж разные у них ценности и потребности. Расставшись, они запомнят друг друга надолго, но, к сожалению, приятные воспоминания будут перечеркнуты ссорами и взаимными обвинениями.