Абсолютная копия: внешний вид дочери Насти из «Ворониных» ошарашил народ

Юлия Куварзина и актер Алексей Аптовцев поженились в 2008-м, их дочь Лиза родилась в том же году. Супруги прожили вместе всего лишь пять лет, и наследница осталась жить с матерью после расставания родителей. Звезда «Ворониных» не скрывает дочь от глаз публики, регулярно рассказывая о быте своей семьи в социальных сетях.

Поклонники же никогда не пропускают публикации артистки, а особенно тепло встречают семейные снимки с Лизой. Фанаты осыпают знаменитость комплиментами за то, что та, несмотря на плотный график, всегда находит время на дочь, а также отмечают невероятное сходство родственниц. По их мнению, у Лизы и Юлии одно лицо, а на своего отца девочка совершенно не похожа. Многие также уверены, что дочь Куварзиной обязательно станет артисткой, ведь уже сейчас отличается харизмой и обаянием, которые также унаследовала от матери.