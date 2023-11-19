Абракадабра какая-то: значение этих слов поймут лишь рожденные в СССР

Советский Союз называли самой читающей страной в мире. Но даже отличное знание классики и безупречное владение литературным русским языком не мешало молодежи в СССР придумывать свой сленг. Взрослые от него обычно приходили в ужас.

Сейчас времена изменились, старая лексика забылась. Для детей нулевых выражения прошлого — абракадабра и бессмыслица. Вспомнить из значение смогут лишь те, кто рожден раньше девяностого года.

Когда юноша или девушка говорил, что у него шнурки работают в ящике, это значило, что родители — сотрудники секретных учреждений, местоположение которых не раскрывается. А вот если они были в стакане, в гости наведываться не стоило. Такой шифровкой объясняли: мама и папа дома.

На улице даже в разгар лета можно было услышать громкое: «Шуба!». Речь, конечно, шла не о распродаже. Так предупреждали об опасности: появлении патруля милиции или народной дружины.

Кстати, для тех самых дружинников существовал особый термин. Их называли березами, хотя доподлинно неизвестно, почему.