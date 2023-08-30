Абракадабра какая-то: язык сломаете, пытаясь произнести настоящее имя Марка Бернеса

Марк Бернес известен как один из самых ярких артистов эстрады и шансонье. Тысячи зрителей мечтали попасть на его выступления, и даже спустя годы записи концертов пользуются у публики популярность. Однако далеко не все догадываются, что всю жизнь Бернес представлялся псевдонимом.

Дело в том, что настоящее имя артиста — Менахем-Ман Неухович Нейман. Будущая звезда сцены родился в еврейской семье недалеко от Могилева. Его отец носил имя Неух Шмуэлевич, а мать — Фрума-Махля Липовна. До 16 лет он жил со своим родным именем, а после того как решил начать актерскую карьеру, решился на псевдоним.

Так, «бар» с иврита переводится как «сын», а «нес» — как «чудо». И сначала его фамилия звучала как Барнес, а потом он изменил ее для благозвучности. Имя же он выбрал наиболее созвучное своему настоящему. И под этим псевдонимом артист начал выступать перед публикой и именно так напомнился массовому зрителю.