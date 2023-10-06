Абракадабра какая-то: из-за настоящей фамилии Воробей можно язык сломать

Знаменитости нередко выбирают для себя псевдонимы, которые звучали бы необычно и сразу запоминались публике. Но бывает и наоборот: излишне вычурную фамилию артисты скрывают, чтобы поклонники не мучились с ее произношением.

Елена Воробей так давно выступает под псевдонимом, что ее настоящую фамилию уже мало кто помнит. При рождении будущая звезда получила имя Елена Лебенбаум. Но еще на старте карьеры решила поменять его на более простое и в то же время яркое. Хотя многие сочли бы настоящую фамилию артистки не менее яркой, молодая юмористка решила выступать как Воробей.

По словам звезды, выбрать псевдоним ей помог Владимир Винокур. У него всплыл образ воробушка из знаменитой композиции в исполнении Эдит Пиаф. Именно так у молодой артистки появилось новое имя.