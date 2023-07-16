Абракадабра какая-то: ахнете, узнав, какие фамилии у Никиты Ефремова были в детстве

Никита Ефремов родился в 1988 году в прославленной актерской семье. Сегодня он известен под своей настоящей фамилией, однако в первые годы жизни по инициативе его матери представлялся совершенно другим именем.

Дело в том, что мать будущей звезды Ася Воробьева была замужем за Антоном Табаковым. Поэтому при рождении ему дали фамилию официального мужа его матери. Но уже через два года Ася решила расстаться с Михаилом Ефремовым и официально развелась с бывшим мужем. И тогда отправилась в ЗАГС и дала сыну свою девичью фамилию Бикмухаметова, так как воспитывала его самостоятельно.

Ефремовым же Никита стал только в 12 лет. Мальчик решил, что должен восстановить семейную справедливость и вновь отправился в ЗАГС оформлять соответствующие документы. И с того времени уже не решался на перемены имени, став продолжателем легендарной актерской династии.