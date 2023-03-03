Абдулов знал правду: где сейчас иностранная дочь Ирины Алферовой (фото)

Ирина Алферова и Александр Абдулов прожили в счастливом браке около 20 лет. Они воспитывали дочь Ксению. Многие были уверены, что ее родным отцом был именно Абдулов, но это вовсе не так. Сам актер прекрасно знал, что воспитывает чужого ребенка.

Ксения родилась в браке Алферовой с болгарским дипломатом Бойко Гюровым. Молодая артистка была им так очарована, что без раздумий поехала вслед за своим возлюбленным. В столице Болгарии Ирина Ивановна родила дочь — будущую актрису Ксению Алферову. Однако после ее появления на свет отношения супругов стали рушиться. Артистка поняла, что не может жить без сцены и кино. Она вернулась на родину и вскоре вышла замуж за своего коллегу Абдулова.

Ее Ксении было на тот момент два года. Актер удочерил девочку, дал ей свое отчество и относился к ней как к родной. До 16 лет Ксения считала Александра Гаврииловича своим отцом. До сих пор Алферова-младшая вспоминает о нем с теплотой и любовью.

Ксения стала актрисой, как и ее мать. Она известна по картинам «Клубничка», «Дежурный ангел 2», «Холодное сердце». Сегодня артистка продолжает активно сниматься в фильмах и сериалах. Алферова уже больше 20 лет счастлива в браке с актером Егором Бероевым, от которого она родила дочь Евдокию.