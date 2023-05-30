Абдулов в женском обличье: ахнете, увидев обаятельную и привлекательную дочь актера

Когда Александр Абдулов ушел из жизни, его дочери Евгении не было еще и года. Звездная наследница выросла без отца, но стала его полной копией.

Со временем Евгения превратилась в высокую и стройную красавицу. Чертами лица она настолько похожа на своего знаменитого родителя, что кажется, будто это сам Абдулов в женском обличье.

Обаятельная и привлекательная дочь артиста еще не определилась со своей профессией. Когда Евгении было 9 лет, она появилась в фильме «Любовь и Сакс». Тогда поклонники решили, что это начало большого пути, но неожиданно для всех наследница Абдулова отказалась от актерства.

Знакомые семьи уверяют, что 16-летняя Евгения, которая в этом году окончила десятый класс школы, планирует стать режиссером. Пока она снимает и монтирует видео на своем гаджете, но мало кто сомневается, что в будущем наследница Абдулова сможет возглавить работу целой съемочной группы.