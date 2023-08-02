Абдулов в образе Кена неотразим: лучше Гослинга в сто раз (фото)

После выхода фильма «Барби» мир захлестнула настоящая мания. В розовый цвет одеваются звезды, образы известной куклы примеряют на себя блогеры и актеры.

Благодаря нейросети стало совершенно необязательно наряжаться в розовый и надевать парик блондинки. Достаточно только загрузить фотографию и получить результат. «Окуклили» уже множество знаменитостей и даже членов британской королевской семьи. Не миновала эта участь и советских звезд.

Стало известно, кто из них мог бы сыграть в кино про куклу Барби. Одним из самых выдающихся образов получился Кен, сгенерированный из фотографии молодого Александра Абдулова. Получившийся снимок продемонстрировал, что советский секс-символ в роли спутника Барби вышел даже лучше Райана Гослинга, который исполнил в фильме главную роль.