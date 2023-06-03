Абдулов пошел наперекор режиссеру: без смеха смотреть невозможно

Некоторые актеры уже в начале своего творческого пути могут ставить режиссерам свои условия. Александр Абдулов не стал исключением и во время съемок короткометражного фильма «Вера и Федор» вел себя очень дерзко.

К моменту участия в этой картине за плечами у артиста были лишь второстепенные или малозначительные роли. Поэтому у него вряд ли было обоснованное право диктовать постановщику условия. Впрочем, красавец решил сделать именно так. Когда режиссер попросил актера избавиться от густой шевелюры, тот отказался.

В итоге на экране зрители увидели солдата с нелепой стрижкой. Герой Абдулова смотрелся глупо, а у людей, хоть немного знакомых с военной службой, вызывал лишь смех. Тем не менее именно эта роль позволила артисту пробиться в мир большого кино. Чуть позже он появился в комедии «12 стульев» и сыграл принца в фильме-сказке «Аленький цветочек».