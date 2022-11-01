Абдулов понес наказание за роман с иностранкой: кем она была на самом деле

Александр Абдулов за годы карьеры завоевал сердца миллионов женщин не только в СССР, но и по всему миру. О романах артиста ходило множество слухов, однако мало кто знает, что из-за отношений с американкой артист едва не лишился карьеры.

С представительницей американского банка Карен Андерсон он познакомился благодаря близкому другу Юрию Тюрину. Знаменитый сценарист позвал молодого актера в гости, чтобы познакомить его с американской подругой, которой нужна языковая практика. Абдулов мгновенно согласился, а после между ними завязался роман.

Актер считал эти отношения весьма серьезными. Он знакомил избранницу с друзьями и не стеснялся приходить вместе с ней на вечеринки. Спустя некоторое время он даже переехал к ней, но тут ему поступил звонок от КГБ: артиста приглашали на частную беседу.

Сотрудники ведомства практически с порога объявили Абдулову, что его избранница — американская шпионка, поэтому ему необходимо следить за каждым ее шагом и добывать нужную информацию. Артиста такое предложение возмутило, и он объявил, что не намерен разрушать отношения по указу ведомства.

В итоге спустя некоторое время после разговора пара рассталась, а Карен уехала к себе домой. Однако в КГБ продолжали пристально следить за артистом. Сначала его не выпускали на гастроли за пределы СССР, а после начали приставлять специальных агентов под прикрытием, которые сопровождали его во всех поездках. Так, прославленный актер практически всю жизнь оставался под присмотром агентов.