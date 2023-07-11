Абдулов оставил «пасхалку» в сериале «Мастер и Маргарита»: увидели лишь истинные фанаты

Сериал «Мастер и Маргарита» стал бенефисом для многих актеров. Яркую роль исполнил легендарный Александр Абдулов, который перевоплотился в прохвоста Коровьева. Один из эпизодов с этим героем достоин особого внимания.

Ближе к концу «клетчатый» вместе с закадычным другом Бегемотом оказывается в ресторане для литераторов. Их замечают «соответствующие органы» и пытаются застрелить неуловимых негодяев. Когда в Коровьева попадают пули, он «стряхивает» с пиджака следы от них и невозмутимо говорит: «Как дети».

Фраза является явной «пасхалкой», то есть отсылкой к другой роли Абдулова. В фильме «Гений» его персонаж Сергей Ненашев произносит ту же самую реплику точно таким же тоном. Это могли заметить лишь истинные фанаты Александра Гаврииловича, отлично знакомые с его фильмографией.

Скорее всего, сама фраза не была импровизацией актера на съемках «Мастера и Маргариты». Режиссер вряд ли бы разрешил подопечным такие вольности в столь серьезной работе. Наверняка Абдулов, увидев эту цитату в сценарии, просто решил произнести ее в уже знакомой манере — дескать, вам нас не перехитрить.