Абдулов не стал д’Артаньяном, но все равно снялся в «Трех мушкетерах»: актера узнали единицы

Во время съемок культовых «Трех мушкетеров» Александра Абдулова спустили с небес за землю. Актер получил хороший щелчок по носу и упустил свой счастливый билет.

Об этом мало кто знает, но именно он изначально был утвержден на роль легендарного д’Артаньяна. Этот персонаж достался Михаилу Боярскому, хотя перед началом работы его назначили Рошфором.

Замена случилась из-за того, что Абдулову наступил медведь на ухо — он совершенно не имел ни слуха, ни голоса. А главному герою следовало петь в кадре, поэтому режиссеру пришлось принимать кардинальные меры.

Супруг Ларисы Луппиан идеально вписался в образ, а его вокальные данные оказались как нельзя кстати. Александр Гавриилович был вынужден уступить свое место. К тому же ему все-таки удалось засветиться в ленте Юнгвальд-Хилькевича, правда, узнали его лишь единицы. Красавчику достались два второстепенных персонажа — зевака и один из гвардейцев.