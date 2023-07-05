Абдулов это еще «цветочки»: выходка мужа-иностранца Алферовой ужаснет любого

Ирина Алферова, как известно, долгие годы была замужем за Александром Абдуловым. Но мало кто знает, что до этого актриса жила с иностранным подданным.

Первым супругом звезды картины «Д’Артаньян и три мушкетера» стал болгарин Бойко Гюров. Они были студентами, когда состоялась их первая встреча. Чувства между Гюровым и Алферовой вспыхнули моментально, и вскоре состоялась их свадьба.

Актриса перебралась в Болгарию, где родила дочь Ксению. Ирина Ивановна планировала продолжить карьеру на чужбине, однако Бойко этому воспротивился. Также он во всем слушался свою мать, которая то и дело встревала в отношения сына с супругой.

Конец этому браку положило рукоприкладство мужа. Однажды Гюров во время конфликта ударил Алферову, после чего актриса сразу же собрала чемодан и вернулась в СССР вместе с дочкой.

На родине Ирина Ивановна сумела восстановить карьеру и устроить личную жизнь с Абдуловым. Второй муж тоже не отличался примерным характером. Александр Гавриилович слыл непростым и своенравным человеком, но это было несравнимо с тем, как вел себя Бойко.