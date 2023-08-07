Абдулов до смерти пугал американцев: узнаете причину и будете смеяться

Александру Абдулову довелось гастролировать по США со спектаклем «Юнона и Авось». Артист произвел на американцев незабываемое впечатление — те боялись советского актера как огня.

В постановке у звезды было сразу три персонажа: человек от театра, еретик и Фернандо Лопес. Именно вторая роль и стала причиной огромного недоразумения.

Абдулов играл настолько убедительно, что зарубежные зрители и правда посчитали его душевно больным.

Многих возмутило, что на сцену пустили психически нездорового человека. Никто даже не допускал мысли о том, что талант актера позволил ему изображать безумные глаза.

Дошло до того, что публика выступила с настойчивым требованием ограничить особенного артиста в свободе действий. Зрители хотели, чтобы факел был прикован к руке Абдулова при помощи наручников, ведь тогда он не сможет бросить огонь в зрительный зал. Американцы не верили, что актер абсолютно здоров и вовсе не собирался поджигать зрительный зал.