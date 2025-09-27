«А зори здесь тихие» — классика СССР, но был и другой проект: фильм с рейтингом 8.1 при участии Warner Bros — даже мелькнул молодой Кеосаян

Меню
27 сентября 2025 18:36
На сегодняшний день у ленты весьма противоречивые отзывы.

Советское кино о войне создало канон, по которому до сих пор сверяют часы — но в его тени остались проекты, чья судьба сложилась не так однозначно. Среди них — военная эпопея, уникальная уже по факту своего рождения: фильм «Сталинград» (1989) Юрия Озерова стал одним из немногих советских проектов, снятых при участии американской студии Warner Bros.

Картина масштабная: две серии, посвященные переломному моменту Великой Отечественной. Озеров скрупулезно воссоздает ход битвы — от немецкого наступления до советского контрудара.

В касте — интернациональная команда: от Михаила Ульянова и Сергея Никоненко до американца Пауэрса Бута. В эпизоде мелькает и молодой Тигран Кеосаян. Режиссёра и актёра не стало 26 сентября, и эту утрату особенно остро воспринимаешь, глядя на кадры 36-летней давности.

Впрочем, сегодня лента оценивается уже не через призму её новаторства, а скорее через опыт последующих лет. Рейтинг 8.1 на Кинопоиске — скорее дань уважения к теме и масштабу, чем единодушный вердикт.

Современный зритель смотрит на «Сталинград» уже другими глазами, и его мнения часто оказываются полярными.

Есть те, кто хвалят картину:

«Визуальная сторона фильма поражает своими масштабами и реализмом. От разрушенных улиц Сталинграда до сцен сражений — каждый кадр дышит историей и подчеркивает бесконечное страдание и героизм»,

«Дух и атмосфера переданы потрясающе: враг — буквально повсюду... И самое главное: чувствуется, что одновременно бой ведёт не одно-единственное подразделение... а целые армии»,

«Прекрасно поставлены батальные сцены и героизм советских солдат... Американец и мексиканец прекрасно вошли в образы своих героев!».

А есть и те, кто ругают:

«В фильме наши деды показаны забитым стадом, которое под стволами пулеметов гнали "'на убой"...»,

«Понатыкано штампов: водка, русские солдаты-мясо и прочие прелести... Пожалуй, одна из первых отечественных картин, где начинаются плевки в сторону нашей истории»,

«Игра актёров выглядит довольно картонно и неубедительно... Одним, словом, масса недоумения... Видать, не на пользу нашему кино идёт дружба с американскими продюсерами».

Как видно, даже спустя десятилетия фильм не оставляет равнодушным — одни видят в нём классику, другие — продукт своего времени, чьи художественные решения сегодня вызывают споры.

И именно эта дискуссия доказывает, что лента Озерова продолжает жить и вызывать интерес, пусть и не всегда однозначный.

Ранее мы писали: От «Приключений Электроника» до «Ивана Васильевича»: угадайте актера СССР по 3-м фильмам с его участием (тест)

Фото: Кадр из фильма «А зори здесь тихие» (1972), «Сталинград» (1989)
Ольга Назарова
Ольга Назарова
