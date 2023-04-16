А за ней бегают толпы мужчин: ахнете, увидев самую любимую толстушку США (фото)

В последние несколько лет в мире активно начал распространяться западный юмор. Это произошло благодаря известным стендаперам, которые стали активно нести западную культуру в массы. Одной из любимиц у зрителей в сфере стендапа является Эми Шумер, которая не перестает удивлять своих фанатов новыми публикациями в соцсетях.

Наверняка многие слышали о ней, как о самой завидной толстушке США. Девушка стала успешной обладательницей не только пышных форм, но и огромного потока внимания к своей особе. Она публикует самые разные фото, начиная от миловидной внешности и заканчивая посиделками в домашней одежде.

20 марта на ее страничке было выложено групповое фото, на котором Эми Шумер стоит со своими подругами. На ней нет ни грамма макияжа, у нее растрепанные волосы, но очень милая улыбка. Она не старается вести гламурный профиль в социальных сетях, а, наоборот, выкладывает только живые фотографии со своими близкими.