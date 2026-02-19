А я милую узнаю по сапожку: угадайте 5 советских фильмов по элементу наряда персонажа (тест для модников и модниц)

Не только по одежде, но и по сумочке, например.

Есть особая категория киноманов, которые помнят фильмы не по именам героев и не по цитатам, а по мелочам. По тому самому платью Веры Алентовой, по кепке Евгения Леонова, по туфелькам, из-за которых в «Золушке» развернулась настоящая драма.

Советское кино вообще умело работать с деталями. Когда бюджет не позволял строить декорации и шить сотни костюмов, художники по костюмам выкручивались как могли — и создавали вещи, которые запоминались на десятилетия. Или просто «заимствовали» их из старых фильмов.

Достаточно одного взгляда на клетчатый пиджак или полосатый шарфик, чтобы в голове заиграла знакомая мелодия.

Мы решили проверить, насколько хорошо вы знаете гардероб любимых фильмов. В этом тесте не будет лиц и не будет названий. Только 5 элементов гардероба для тех, кто помнит не только сюжет, но и фасон. Удачи!

