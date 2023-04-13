А выглядит на 30 лет моложе: только посмотрите на 85-летнюю маму Уилла Смита (фото)

Уилл Смит известен не только как популярный музыкант или актер, но и как примерный семьянин. Артист регулярно показывает своих родственников, рассказывает о личной жизни и старается быть откровенным с миллионами фанатов.

В социальных сетях Смит делится даже публикациями со своей матерью Кэролайн, которая долгие годы работала школьной учительницей. Например, не так давно он поделился трогательным роликом, в котором танцует вместе с мамой под композицию Уитни Хьюстон I Wanna Dance With Somebody. Приурочил же запись Смит ко дню рождения Кэролайн.

Публикация не осталась без внимания подписчиков знаменитости. В комментариях фанаты не поскупились на поздравления и комплименты в адрес именинницы. По их мнению, мама Смита выглядит значительно моложе своих лет и отличается не только красотой, но и жизнелюбием.