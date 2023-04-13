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Киноафиша Статьи А выглядит на 30 лет моложе: только посмотрите на 85-летнюю маму Уилла Смита (фото)

А выглядит на 30 лет моложе: только посмотрите на 85-летнюю маму Уилла Смита (фото)

13 апреля 2023 11:30
А выглядит на 30 лет моложе: только посмотрите на 85-летнюю маму Уилла Смита (фото)

Родственница артиста поразила его поклонников.

Уилл Смит известен не только как популярный музыкант или актер, но и как примерный семьянин. Артист регулярно показывает своих родственников, рассказывает о личной жизни и старается быть откровенным с миллионами фанатов.

В социальных сетях Смит делится даже публикациями со своей матерью Кэролайн, которая долгие годы работала школьной учительницей. Например, не так давно он поделился трогательным роликом, в котором танцует вместе с мамой под композицию Уитни Хьюстон I Wanna Dance With Somebody. Приурочил же запись Смит ко дню рождения Кэролайн.

Публикация не осталась без внимания подписчиков знаменитости. В комментариях фанаты не поскупились на поздравления и комплименты в адрес именинницы. По их мнению, мама Смита выглядит значительно моложе своих лет и отличается не только красотой, но и жизнелюбием.

«Какая у тебя счастливая мама», «Никогда бы не подумала, что ей 85 лет», «Хотела бы и я выглядеть в ее возрасте так же», — признаются подписчики.

Фото: Globallookpress.com
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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