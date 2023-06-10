А вы знали, почему Варлей постоянно ходит с челкой? Эта история вас удивит

Наталья Варлей давно верна одному образу. Стрижка с челкой стала ее фирменным стилем, но с ней у звезды связана далеко не самая приятная история.

Знаменитость начинала свою карьеру как артистка цирка, и на гастролях в Волгограде с ней произошел несчастный случай. Гимнастка должна была выполнять сложный трюк на трапеции под самым куполом. В этом ей помогал ассистент Борис Руденко, который был страстно влюблен в стройную брюнетку.

Незадолго до выступления он решил признаться в своих чувствах, но Наталья таким откровениям не обрадовалась.

Еще больше она была шокирована, когда услышала ультиматум от Руденко: либо знаменитость выходит за него, либо он тут же бросает все и уезжает.

Недолго думая, Варлей выбрала второй вариант. И выполнять свой трюк ей пришлось с незнакомым сотрудником цирка. Принципиальность и смелость дорого обошлись артистке. Ассистент слишком резко развязал канат, и гимнастка едва не рухнула вниз. Звезда отделалась легким испугом и большим синяком на лбу.

Чтобы прикрыть его, Варлей сама ножницами отрезала себе челку. И ей настолько понравился новый стиль, что актриса до сих пор не может с ним расстаться.