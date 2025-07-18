А вы знали, где находится деревня Простоквашино из мультфильма? Версия Успенского отличается от реальности

Это место существует на самом деле, но расположено не в той же области.

Про знаменитую деревню Простоквашино из повести Эдуарда Успенского и любимых советских мультфильмов знает не одно поколение.

Но многие задаются вопросом: а существует ли Простоквашино на самом деле? И если да, то где оно находится?

Рассказываем, что это за место. Вообще есть две таких деревни:

Вымышленное Простоквашино

В сказке и мультфильмах деревня находится в Можайском районе Подмосковья. Со временем она даже превращается в целый город – Простоквашинск. Но это полностью придуманное место, созданное фантазией автора.

Реальное Простоквашино

Однако в России есть настоящая деревня с таким названием – она расположена в Тонкинском районе Нижегородской области. По одной из версий, именно она вдохновила Успенского на создание знаменитой сказочной деревни.

Так что Простоквашино находится в каком-то смысле и в Подмосковье (по книге), и в Нижегородской области (в реальности). Но самое главное — оно живёт в сердцах поклонников этой замечательной истории.

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